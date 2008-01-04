Ничья «Арсенала» и «Челси», Гинер не продает ЦСКА и другие новости утра

1. «Арсенал» в чумовом матче добился ничьей с «Челси» (2:2), в таблице ничего не изменилось.

2. ЦСКА победил «Йокерит», «Автомобилист» уступил «Локомотиву» и другие результаты КХЛ.

3. «Ювентус» победил «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

4. Болельщики выбрали Александра Овечкина капитаном Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ. Последние результаты в лиге – здесь.

5. Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать клуб.

6. В НБА «Бостон» обыграл «Кливленд», «Даллас» уступил «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

7. Чемпион UFC Конор МакГрегор заболел свиным гриппом.

8. Давид Сильва объяснил, почему отсутствовал в расположении «Ман Сити»: сын футболиста Матео родился недоношенным.

9. Классические спринты на «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе были отменены из-за сильного ветра.

10. «Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн евро за защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Цитата дня. «Человек, болеющий в Лиге чемпионов против ЦСКА или «Спартака», нездоровый». Евгений Гинер объясняет, как правильно болеть.