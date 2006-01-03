Россия проиграла США и вылетела с МЧМ, Габулов перешел в «Брюгге», «Ман Сити» все еще непобедим и другие новости утра

1. Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира и впервые с 2010 года осталась без медалей. Не хватило магии Брагина на этот раз.

2. Владимир Габулов ушел из тульского «Арсенала» в «Брюгге». Появились мириады шаблонных шуток со словами «Залечь на дно…».

3. «Манчестер Сити» победил «Уотфорд» в очередном туре премьер-лиги, «Тоттенхэм» обыграл «Суонси». Команда Гвардиолы все еще не знает поражений в текущем чемпионате.

4. «Наполи» вылетел из Кубка Италии. Будет проще бороться с «Ювентусом» за скудетто?

5. Коутиньо больше не собирается играть за «Ливерпуль». Его, видимо, купит «Барселона».

6. «Спортинг» опередил ЦСКА и подпишет Вендела.

7. «Шальке» выиграл борьбу за Пьяцу, на которого претендовал «Зенит».

8. Старых и Кайшева пропустят этап Кубка мира в Оберхофе, Миронова выступит. Тренер Коновалов дал комментарии касательно состава.

9. Овечкин забил 100-й победный гол в НХЛ в матче с «Каролиной» (5:4 ОТ). Попутно установил еще ряд достижений, в одной из номинаций обойдя самого Уэйна Гретцки. Все результаты дня.

10. Никита Кучеров признан третьей звездой декабря. Первой стал Туукка Раск.

11. Форма «Чикаго Блэкхокс» названа лучшей в истории НХЛ.

12. «Барыс» устроил жертвоприношение на тренировке. По официальной версии, это традиция, которую надо уважать.

13. В НБА «Кливленд» одержал победу над «Портлендом» (127:110), причем 10 и более очков набрали сразу 6 игроков. Все результаты дня.

14. На теннисном Кубке Хопмана команда Швейцарии разгромила россиян.

Цитата:

«1998 год рождения – ну сами видите. Костин и Свечников выглядели сильнее многих этих хоккеистов». Валерий Брагин подводит итоги МЧМ.