Евролига. 16-й тур. 28 очков Шведа помогли «Химкам» выиграть у «Бамберга», «Реал» взял верх над «Маккаби» и другие результаты

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях обыграли немецкий «Бамберг». На счету Алексея Шведа 28 очков и 6 передач.
Мадридский «Реал» дома оказался сильнее тель-авивского «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
16-й тур
- Дата проведения
- 5 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Гудурич (18), Томпсон (12 + 10 подборов), Мелли (9), Диксон (3), Махмутоглу (0) – старт; Уонамейкер (16), Веселы (9), Наннэлли (5), Слукас (4), Гюлер (3), Датоме (0), Дювериоглу (0).
- Дата проведения
- 5 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда
- Рочести (16 + 10 передач), Дангубич (9), Бьелица (7), Лазич (5), Лессор (4 + 9 подборов) – старт; Давидовац (13), Эннис (12), Антич (5), Янкович (4), Фелдэйн (2).
- Дата проведения
- 5 января, 22.00, «Брозе Арена»
- Бамберг
- Райт (20 + 10 подборов), Хэкетт (12 + 6 передач + 5 потерь), Рубит (10), Радошевич (7 + 7 подборов), Никос Зисис (5) – старт; Хикман (6), Ло (5), Штайгер (3), Мусли (2), Николич (0), Хекманн (0).
- Дата проведения
- 5 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Папаниколау (15 + 7 подборов), Спанулис (14 + 7 передач), Манцарис (8 + 6 передач), Принтезис (7), Богрис (1) – старт; Уилджер (15), Папапетру (11), Милутинов (8), Маклин (6), Томпсон (2), Толиопулос (0), Стрелниекс (0).
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал Мадрид
- Кампаццо (13), Томпкинс (10), Тавареш (10 + 12 подборов), Козюр (7 + 6 передач), Юста (7) – старт; Фелипе Рейес (14), Дончич (11), Мачюлис (8), Руди Фернандес (6), Кэрролл (4), Тэйлор (3).
- Маккаби FOX
- Джексон (29), Параховский (16 + 8 подборов), Зусман (9), Ролл (4), Болден (3 + 7 подборов) – старт; Кейн (9), Тайус (9), ДиБартоломео (2), Коэн (0).
Положение команд: ЦСКА Россия– 12-4, Олимпиакос Греция – 12-4, Панатинаикос Греция – 11-5, Реал Испания – 10-6, Фенербахче Турция – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Химки Россия – 9-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-8, Баскония Испания – 7-9, Уникаха Испания – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 7-9, Барселона Испания – 6-10, Бамберг Германия – 6-10, Валенсия Испания – 5-11, Милан Италия – 4-12, Анадолу Эфес Турция – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время наала матчей – московское.
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