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    Евролига. 16-й тур. 28 очков Шведа помогли «Химкам» выиграть у «Бамберга», «Реал» взял верх над «Маккаби» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Баскония Црвена Звезда Бамберг Реал Милан

    Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях обыграли немецкий «Бамберг». На счету Алексея Шведа 28 очков и 6 передач.

    Мадридский «Реал» дома оказался сильнее тель-авивского «Маккаби».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    16-й тур

    Фенербахче Турция  –  Баскония Испания 79:74 (18:22, 18:16, 27:21, 16:15)
    Дата проведения
    5 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Гудурич (18), Томпсон (12 + 10 подборов), Мелли (9), Диксон (3), Махмутоглу (0) – старт; Уонамейкер (16), Веселы (9), Наннэлли (5), Слукас (4), Гюлер (3), Датоме (0), Дювериоглу (0).
    Баскония
    Шенгелия (15), Дженнинг (10), Пуарье (6), Уэртас (2), Гарино (2) – старт; Фойгтманн (11), Тимма (10), Грэйнджер (7), Бобуа (4), Джонс (4), Вильдоса (3), Диоп (0).

    Црвена Звезда Сербия  –  Жальгирис Литва 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)
    Дата проведения
    5 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Рочести (16 + 10 передач), Дангубич (9), Бьелица (7), Лазич (5), Лессор (4 + 9 подборов) – старт; Давидовац (13), Эннис (12), Антич (5), Янкович (4), Фелдэйн (2).
    Жальгирис
    Пангос (19 + 7 подборов), Янкунас (10), Улановас (8), Тупан (3), Дэвис (2) – старт; Уайт (9), Милакнис (6), Удрих (4), Мицич (2), Каваляускас (2).

    Бамберг Германия  –  БК Химки Россия 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)
    Дата проведения
    5 января, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча
    Бамберг
    Райт (20 + 10 подборов), Хэкетт (12 + 6 передач + 5 потерь), Рубит (10), Радошевич (7 + 7 подборов), Никос Зисис (5) – старт; Хикман (6), Ло (5), Штайгер (3), Мусли (2), Николич (0), Хекманн (0).
    БК Химки
    Швед (28 + 6 передач), Томас (16 + 7 подборов), Андерсон (4), Гилл (4), Дженкинс (0) – старт; Ханикатт (10), Маркович (7), Зубков (5), Зайцев (0), Вяльцев (0), Моня (0), Тодорович (0).

    Олимпиакос Греция  –  ЕА7 Милан Италия 87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)
    Дата проведения
    5 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча
    Олимпиакос
    Папаниколау (15 + 7 подборов), Спанулис (14 + 7 передач), Манцарис (8 + 6 передач), Принтезис (7), Богрис (1) – старт; Уилджер (15), Папапетру (11), Милутинов (8), Маклин (6), Томпсон (2), Толиопулос (0), Стрелниекс (0).
    ЕА7 Милан
    Гаудлок (20), Тарчевски (12), Мицов (11), Теодор (5), Мбайе (0) – старт; Джерреллс (15), Кузминскас (12), Калниетис (3), Чинчарини (2), Абасс (0), Кузин (0).

    Реал Мадрид Испания  –  Маккаби FOX Израиль 93:81 (25:26, 23:24, 21:10, 24:21)
    Дата проведения
    5 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча
    Реал Мадрид
    Кампаццо (13), Томпкинс (10), Тавареш (10 + 12 подборов), Козюр (7 + 6 передач), Юста (7) – старт; Фелипе Рейес (14), Дончич (11), Мачюлис (8), Руди Фернандес (6), Кэрролл (4), Тэйлор (3).
    Маккаби FOX
    Джексон (29), Параховский (16 + 8 подборов), Зусман (9), Ролл (4), Болден (3 + 7 подборов) – старт; Кейн (9), Тайус (9), ДиБартоломео (2), Коэн (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия– 12-4, Олимпиакос Греция – 12-4, Панатинаикос Греция – 11-5, Реал Испания – 10-6, Фенербахче Турция – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Химки Россия – 9-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-8, Баскония Испания – 7-9, Уникаха Испания – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 7-9, Барселона Испания – 6-10, Бамберг Германия – 6-10, Валенсия Испания – 5-11, Милан Италия – 4-12, Анадолу Эфес Турция – 4-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время наала матчей – московское.

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