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    El Confidencial: «ПСЖ» предложил Роналду 300 млн евро за 5 лет. Такой контракт у Месси в «Барселоне»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду летом может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает El Confidencial.

    Французский клуб намерен приобрести футболиста и хочет облегчить зарплатную ведомость, продав ряд игроков, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей.

    Катарские владельцы «ПСЖ» уже вышли на представителей Роналду и предложили схожие условия с теми, на которых Лионель Месси недавно подписал контракт с «Барселоной» – 300 миллионов евро за пять лет.

    Португалец недавно выразил желание покинуть «Реал» из-за комментариев президента клуба Флорентино Переса относительно форварда «ПСЖ» Неймара. Сообщалось, что у Роналду уже есть три предложения о трансфере.

    Французы в рамках этой сделки также готовы предложить форварда Эдинсона Кавани «Реалу», который нуждается в усилении атаки.

    По мнению руководителей «ПСЖ», тройка нападающих Роналду – Неймар – Мбаппе и влияние португальца на СМИ помогут увеличить доходы клуба от контрактов с Министерством туризма Катара, банком QNB, телекоммуникационной компанией Ooredoo и другими спонсорами.

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