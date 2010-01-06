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    «Ростов» подписал нападающего сборной Исландии Сигурдарсона

    Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Норвегия трансферы сборная Исландии фото Мольде Бьорн Сигурдарсон

    Нападающий «Мольде» и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в «Ростове».

    Российский клуб, который хотел подписать игрока еще летом прошлого года, заключил с ним контракт на 3,5 года с опцией продления еще на год.

    В сезоне-2017 в 27 матчах чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

    В общей сложности 26-летний форвард провел 9 матчей за сборную Исландии, которая выступит на ЧМ-2018, и забил один мяч.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

    Фото: твиттер «Ростова»

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