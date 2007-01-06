«Челси» объявил о трансфере Баркли. Игрок получил 8-й номер

Полузащитник Росс Барлки официально перешел из «Эвертона» в «Челси».
24-летний хавбек заключил с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет.
В составе «синих» англичанин будет выступать под 8-м номером, под которым в свое играл Фрэнк Лэмпард.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Баркли, срок контракта которого с «ирисками» истекал через полгода, 15 миллионов фунтов.
Чемпионы Англии хотели приобрести игрока еще минувшим летом, но тогда он отказался от перехода во время медосмотра.
Welcome to Chelsea, Ross Barkley!— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2018
Full story 👉 https://t.co/yRzCCYobbd #WelcomeBarkley pic.twitter.com/CvIInoMEIL
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.