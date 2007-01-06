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    «Челси» объявил о трансфере Баркли. Игрок получил 8-й номер

    Теги Челси Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия трансферы фото Росс Баркли

    Полузащитник Росс Барлки официально перешел из «Эвертона» в «Челси».

    24-летний хавбек заключил с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет.

    В составе «синих» англичанин будет выступать под 8-м номером, под которым в свое играл Фрэнк Лэмпард.

    Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Баркли, срок контракта которого с «ирисками» истекал через полгода, 15 миллионов фунтов.

    Чемпионы Англии хотели приобрести игрока еще минувшим летом, но тогда он отказался от перехода во время медосмотра.

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