«Челси» объявил о трансфере Баркли. Игрок получил 8-й номер

Полузащитник Росс Барлки официально перешел из «Эвертона» в .

24-летний хавбек заключил с лондонским клубом контракт на пять с половиной лет.

В составе «синих» англичанин будет выступать под 8-м номером, под которым в свое играл .

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Баркли, срок контракта которого с «ирисками» истекал через полгода, 15 миллионов фунтов.

Чемпионы Англии хотели приобрести игрока еще минувшим летом, но тогда он отказался от перехода во время медосмотра.