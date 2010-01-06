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    НХЛ. Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», «Чикаго» уступил «Вегасу»

    Теги результаты Питтсбург Айлендерс Баффало Оттава Флорида Детройт Чикаго Сан-Хосе НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Питтсбург 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
    Дата проведения
    6 января, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 20 Спронг (Симон, Кросби)
    0:2 – 23 Малкин (Кессел, Кросби)
    0:3 – 35 Кросби (Симон, Спронг)
    0:4 – 53 Спронг (Кросби, Шульц)
    Оттава – Сан-Хосе 6:5 (1:2, 1:3, 3:0)
    Дата проведения
    6 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 6 Гертл (Бернс, Кутюр)
    1:1 – 10 Дзингел (Брассар, Стоун)
    1:2 – 12 Карлссон (Хансен, Райан)
    1:3 – 22 Тирни (Хеед, Донской)
    1:4 – 23 Бернс (Павелски, Кутюр)
    2:4 – 24 Стоун (Карлссон, Хоффман)
    2:5 – 33 Гертл (Диллон, Кутюр)
    3:5 – 40 Брассар (Карлссон, Стоун)
    4:5 – 48 Дюшен (Хоффман, Райан)
    5:5 – 50 Хоффман (Райан, Дюшен)
    6:5 – 60 Дюшен (Хоффман)
    Детройт – Флорида 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
    Дата проведения
    6 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Атанасиу (Грин)
    2:0 – 27 Татар (Ларкин, Атанасиу)
    2:1 – 39 Мэтисон (Макканн)
    2:2 – 43 Барков (Дадонов, Юбердо)
    3:2 – 48 Манта (Грин, Фрк)
    4:2 – 55 Нюквист (Зеттерберг)
    Виннипег – Баффало 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
    Дата проведения
    6 января, 04.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 9 Бафлин (Лайне, Уилер)
    1:1 – 11 Сканделла (Поминвилл, Родригес)
    2:1 – 15 Труба (Хендрикс, Копп)
    3:1 – 26 Уилер (Элерс, Майерс)
    3:2 – 38 Ларссон (Ристолайнен, Юсефсон)
    4:2 – 40 Литтл (Моррисси, Труба)
    4:3 – 52 Уилсон (Поминвилл, Родригес)
    Чикаго – Вегас 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
    Дата проведения
    6 января, 04.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 4 Так (Маршессо, Карлссон)
    0:2 – 15 Маршессо (Смит, Шмидт)
    1:2 – 18 Хиностроза (Тэйвс, Саад)
    1:3 – 25 Карлссон (Шмидт, Смит)
    2:3 – 27 Шарп (Форслинг, Паник)
    3:3 – 39 Шмальц (Хиностроза, Саад)
    4:3 – 40 Тэйвс (Кит, Хиностроза)
    4:4 – 45 Икин (Перрон)
    4:5 – 53 Смит ()

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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