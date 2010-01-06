НХЛ. Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», «Чикаго» уступил «Вегасу»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 6 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
- 0:1 – 6 Гертл (Бернс, Кутюр)
- 1:1 – 10 Дзингел (Брассар, Стоун)
- 1:2 – 12 Карлссон (Хансен, Райан)
- 1:3 – 22 Тирни (Хеед, Донской)
- 1:4 – 23 Бернс (Павелски, Кутюр)
- 2:4 – 24 Стоун (Карлссон, Хоффман)
- 2:5 – 33 Гертл (Диллон, Кутюр)
- 3:5 – 40 Брассар (Карлссон, Стоун)
- 4:5 – 48 Дюшен (Хоффман, Райан)
- 5:5 – 50 Хоффман (Райан, Дюшен)
- 6:5 – 60 Дюшен (Хоффман)
- Дата проведения
- 6 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 6 января, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 6 января, 04.30, «United Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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