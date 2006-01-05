Шарапова в полуфинале турнира в Шэньчжэне, «Ливерпуль» готов продать Коутиньо, очередной провал в биатлоне и другие новости утра

1. Мария Шарапова вышла в полуфинал первого турнира сезона в Шэньчжэне. В четвертьфинале она переиграла Зарину Дияс из Казахстана (6:3, 6:3).

2. «Спартак» победил «Салават Юлаев», «Торпедо» пропустило 7 шайб от «Ак Барса» и другие результаты КХЛ.

3. «Ливерпуль» готов продать полузащитника Филиппе Коутиньо «Барселоне» за 110 млн и 40 млн евро бонусами, но настаивает на трансфере летом.

4. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова, финишировала 15-й.

5. Кучеров вновь делит с Овечкиным лидерство в гонке снайперов, Проворов и Радулов набрали по 3 очка. Все результаты в НХЛ.

6. Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал первым в масс-старте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Россиянин Сергей Устюгов пришел 28-м.

7. Сборные Канады и Швеции вышли в финал МЧМ по хоккею.

8. Британский теннисист Энди Маррей снялся с Australian Open из-за травмы бедра.

9. В НБА «Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт», «Клипперс» уступили «Оклахоме».

10. В перенесенном матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

11. Итс офишл: Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Виталия Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018.

Цитата дня. «Не хочу принижать достоинства Месси и Криштиану, но в моем поколении конкуренция была куда выше». Согласны с Роналдо?