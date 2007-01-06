Венгер дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован 40 тысяч фунтов за высказывания в адрес судей

Футбольная Ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на три матча.
68-летний французский специалист наказан за свое поведение и высказывания в адрес арбитров после матча против «Вест Бромвича» (1:1).
Тренер,зайдя в раздевалку судей после финального свистка, использовал оскорбительные выражения и неподходящим образом вел себя.
Венгер не сможет руководить «канонирами» в ближайших матчах против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута» с бровки, однако имеет право присутствовать на стадионе.
Помимо этого, тренер также оштрафован 40 тысяч фунтов. Ему также грозит еще одно наказание после того, как FA попросила его пояснить высказывания о судьях до и после матча с «Челси» (2:2).
Венгер о FA: «Моя позиция не изменилась. Я продолжу честно служить футболу и скажу все, что хочу, если посчитаю нужным»
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