Венгер дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован 40 тысяч фунтов за высказывания в адрес судей

Футбольная Ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера Арсена Венгера на три матча.

68-летний французский специалист наказан за свое поведение и высказывания в адрес арбитров после матча против (1:1).

Тренер,зайдя в раздевалку судей после финального свистка, использовал оскорбительные выражения и неподходящим образом вел себя.

Венгер не сможет руководить «канонирами» в ближайших матчах против «Ноттингем Форест», и «Борнмута» с бровки, однако имеет право присутствовать на стадионе.

Помимо этого, тренер также оштрафован 40 тысяч фунтов. Ему также грозит еще одно наказание после того, как FA попросила его пояснить высказывания о судьях до и после матча с «Челси» (2:2).

Венгер о FA: «Моя позиция не изменилась. Я продолжу честно служить футболу и скажу все, что хочу, если посчитаю нужным»