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    Матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Црвена Звезда дисквалификации происшествия болельщики стадион Райко Митич стадионы политика

    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб по решению УЕФА проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА без зрителей.

    Такое решение дисциплинарный комитет организации принял в качестве наказания за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу игры группового этапа турнира с БАТЭ.

    Гаагский трибунал осенью приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

    «Откровенно говоря, мы удивлены этим решением. Думаю, в течение всей осени мы демонстрировали, что клуб максимально ответственно подходит к организации каждого матча и прилагает все усилия для обеспечения порядка.

    Наш клуб растет, и это решение, безусловно, не пойдет на пользу развитию футбола в Сербии. Особенно, с учетом того, что нашу команду на групповом этапе смотрели больше всего.

    Я очень расстроен таким безжалостным решением УЕФА», – сказал Терзич.

    Помимо матча без зрителей, «Црвена Звезда» также наказана штрафом в размере 50 тысяч евро.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет 13 февраля на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

    В конце декабря сообщалось, что на игру продано уже более 20 000 билетов.

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