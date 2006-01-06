Матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб по решению УЕФА проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против без зрителей.

Такое решение дисциплинарный комитет организации принял в качестве наказания за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу игры группового этапа турнира с .

Гаагский трибунал осенью приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

«Откровенно говоря, мы удивлены этим решением. Думаю, в течение всей осени мы демонстрировали, что клуб максимально ответственно подходит к организации каждого матча и прилагает все усилия для обеспечения порядка.

Наш клуб растет, и это решение, безусловно, не пойдет на пользу развитию футбола в Сербии. Особенно, с учетом того, что нашу команду на групповом этапе смотрели больше всего.

Я очень расстроен таким безжалостным решением , – сказал Терзич.

Помимо матча без зрителей, также наказана штрафом в размере 50 тысяч евро.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – пройдет 13 февраля на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

В конце декабря сообщалось, что на игру продано уже более 20 000 билетов.

Болельщики «Зенита» на матче с «Вардаром» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии»