Матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб по решению УЕФА проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА без зрителей.
Такое решение дисциплинарный комитет организации принял в качестве наказания за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу игры группового этапа турнира с БАТЭ.
Гаагский трибунал осенью приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.
«Откровенно говоря, мы удивлены этим решением. Думаю, в течение всей осени мы демонстрировали, что клуб максимально ответственно подходит к организации каждого матча и прилагает все усилия для обеспечения порядка.
Наш клуб растет, и это решение, безусловно, не пойдет на пользу развитию футбола в Сербии. Особенно, с учетом того, что нашу команду на групповом этапе смотрели больше всего.
Я очень расстроен таким безжалостным решением УЕФА», – сказал Терзич.
Помимо матча без зрителей, «Црвена Звезда» также наказана штрафом в размере 50 тысяч евро.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет 13 февраля на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
В конце декабря сообщалось, что на игру продано уже более 20 000 билетов.
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