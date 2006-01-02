«МЮ» прервал серию без побед, «Рейнджерс» выиграли в Зимней классике и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» (2:0) и прервал серию из трех ничьих в чемпионате, «Ливерпуль» одолел «Бернли» (а Рагнар Клаван забил первый эстонский гол в АПЛ) и другие результаты.

2. «Рейнджерс» в овертайме победили «Баффало» в Зимней классике-2018.

3. Россиянин Сергей Устюгов стал вторым в гонке преследования на 15 км «коньком» на третьем этапе «Тур де Ски». Дарио Колонья выиграл.

4. «Ливерпуль» подаст в суд на Nike за презентацию Филиппе Коутиньо в форме «Барселоны».

5. В НБА рекордные для «Торонто» 52 очка Дерозана помогли канадскому клубу дожать «Милуоки» (131:127 ОТ). «Лейкерс» проиграл уже в 7-й раз подряд – на этот раз «Миннесоте» (96:114). Все результаты дня.

6. ЦСКА готов предложить до 9 млн евро за хавбека «Флуминенсе» Вендела.

7. «Барыс» уволил Евгения Корешкова с поста главного тренера.

8. «Реал» отказался от трансфера хавбека «Челси» Эдена Азара и сделает ставку на Марко Асенсио, пишет Marca.

9. Неймар в 3-й раз стал лучшим бразильским игроком года в Европе.

10. В состав хоккейной сборной США на Олимпиаду-2018 вошли 5 игроков КХЛ. Студенты тоже есть, куда же без них.

Цитата дня. «Вчера ночью Нурмагомедов был собачьим дерьмом». Конор МакГрегор опять разжигает.