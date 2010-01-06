Моуринью – Конте: «Да, я совершал ошибки, но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

Главный тренер Жозе Моуринью после матча 3-го раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти» (2:0) ответил на слова тренера Антонио Конте в свой адрес.

Перепалка специалистов в прессе началась в заявления португальца: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть». Итальянец ответил: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего».

«Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля.

Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи», – сказал Моуринью.

В 2010 году Конте дисквалифицировали на 10 месяцев за то, что он, будучи тренером «Сиены», не сообщил о договорном матче. В сзоне-2012/13, когда итальянец уже тренировал «Ювентус», его дисквалификацию сократили до четырех месяцев, и он ее отбыл. В 2016 году суд оправдал Конте.

Моуринью также пояснил, что его конфликт с Конте раздули журналисты.

– Ему задали абсолютно неверный вопрос, поэтому его реакция была неконтролируемой. Я вовсе не виню его.

Меня спрашивали о моей страсти, и вы знаете, что я говорил о себе. А тренеру задали такой вопрос, словно я сказал, что это он вел себя как клоун.

- Про договорной матч вы имели в виду Конте?

– Простите?

- Вы про Конте говорили?

– А это был он? Не я, – цитирует португальца The Telegraph.