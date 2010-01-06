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    Моуринью – Конте: «Да, я совершал ошибки, но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи»

    Теги Сиена Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Антонио Конте договорные матчи

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 3-го раунда Кубка Англии против «Дерби Каунти» (2:0) ответил на слова тренера «Челси» Антонио Конте в свой адрес.

    Перепалка специалистов в прессе началась в заявления португальца: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть». Итальянец ответил: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего».

    «Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля.

    Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи», – сказал Моуринью.

    В 2010 году Конте дисквалифицировали на 10 месяцев за то, что он, будучи тренером «Сиены», не сообщил о договорном матче. В сзоне-2012/13, когда итальянец уже тренировал «Ювентус», его дисквалификацию сократили до четырех месяцев, и он ее отбыл. В 2016 году суд оправдал Конте.

    Моуринью также пояснил, что его конфликт с Конте раздули журналисты.

    – Ему задали абсолютно неверный вопрос, поэтому его реакция была неконтролируемой. Я вовсе не виню его.

    Меня спрашивали о моей страсти, и вы знаете, что я говорил о себе. А тренеру «Челси» задали такой вопрос, словно я сказал, что это он вел себя как клоун.

    - Про договорной матч вы имели в виду Конте?

    – Простите?

    - Вы про Конте говорили?

    – А это был он? Не я, – цитирует португальца The Telegraph.

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