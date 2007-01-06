Бьорндален отказался общаться с журналистами после спринта в Оберхофе, где занял 52-е место

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален не стал общаться с представителями СМИ после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает NRK.

В гонке ветеран допустил два промаха и показал 52-й результат.

Норвежец поздравил товарищей по команде – Эмиля Хегле Свенсена и Тарьея Бо – с попаданием на подиум и отправился в лес.

После возвращения 43-летний биатлонист также отказался давать интервью присутствующим на этапе журналистам.

Отметим, что легендарный спортсмен пока что не квалифицировался для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.