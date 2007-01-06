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    Конте о словах Моуринью про клоунское поведение у поля: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Карло Кудичини Жозе Моуринью премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отреагировал на высказывания тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о поведении тренеров на бровке во время матчей.

    «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да?

    Возможно, иногда кто-то забывает, что он говорил раньше или как вел себя раньше. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом.

    Есть человек (Моуриньо), который продолжает следить за клубом («Челси»). Он ушел, но продолжает смотреть в эту сторону», – заявил Конте.

    Бывший голкипер «Челси» Карло Кудичини, который помогает Конте с переводом на пресс-конференциях, заявил, что итальянец имел в виду «амнезию», а не «старческое слабоумие».

    Жозе Моуринью: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть»

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