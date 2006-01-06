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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» выиграл у «Миннесоты», «Торонто» победил в гостях «Милуоки» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» дома обыграл четвертую команду Запада «Миннесоту».

    «Торонто» Дерозана одержал гостевую победу над «Милуоки» Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Миннесота 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)
    Дата проведения
    6 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Ирвинг (16 + 9 подборов + 8 передач), Браун (11), Бэйнс (11 + 10 подборов), Хорфорд (7 + 8 передач), Тейтум (4) – старт; Смарт (18), Розир (14 + 9 подборов), Тайс (8 + 10 подборов), Ябуселе (2), Оджелей (0).
    Миннесота
    Таунс (25 + 23 подбора), Батлер (14 + 6 передач), Уиггинс (10), Гибсон (8), Джонс (7) – старт; Кроуфорд (13), Брукс (4), Бьелица (2), Дженг (1), Джордж-Хант (0).

    Филадельфия – Детройт 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)
    Дата проведения
    6 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (23 + 9 подборов), Редик (21), Симмонс (19 + 9 передач), Ковингтон (11), Шарич (11) – старт; Луваву-Кабарро (13), Бэйлесс (7), Джонсон (4), Макаду (3), Макконнелл (2), Андерсон (0), Холмс (0 + 7 подборов), Букер (0).
    Детройт
    Харрис (14), Смит (11), Драммонд (10 + 8 подборов), Буллок (5), Брэдли (4) – старт; Гэллоуэй (11), Байкс (9 + 6 передач), Элленсон (5), Толливер (4), Кеннард (3), Марьянович (2), Монтеро (0), Морлэнд (0).

    Майами – Нью-Йорк 107:103 OT (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)
    Дата проведения
    6 января, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Милуоки – Торонто 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)
    Дата проведения
    6 января, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика

    Даллас – Чикаго 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)
    Дата проведения
    6 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Финикс 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17)
    Дата проведения
    6 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Юта 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)
    Дата проведения
    6 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Вашингтон 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)
    Дата проведения
    6 января, 05.30, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Портленд – Атланта 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)
    Дата проведения
    6 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Шарлотт 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)
    Дата проведения
    6 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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