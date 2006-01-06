Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» дома обыграл четвертую команду Запада «Миннесоту».
«Торонто» Дерозана одержал гостевую победу над «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
- Ирвинг (16 + 9 подборов + 8 передач), Браун (11), Бэйнс (11 + 10 подборов), Хорфорд (7 + 8 передач), Тейтум (4) – старт; Смарт (18), Розир (14 + 9 подборов), Тайс (8 + 10 подборов), Ябуселе (2), Оджелей (0).
- Дата проведения
- 6 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (23 + 9 подборов), Редик (21), Симмонс (19 + 9 передач), Ковингтон (11), Шарич (11) – старт; Луваву-Кабарро (13), Бэйлесс (7), Джонсон (4), Макаду (3), Макконнелл (2), Андерсон (0), Холмс (0 + 7 подборов), Букер (0).
- Дата проведения
- 6 января, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 6 января, 04.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 6 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 6 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 6 января, 05.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 6 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 6 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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