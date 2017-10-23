Зидан признан лучшим тренером в мире по версии ФИФА

Главный тренер Зинедин Зидан назван лучшим тренером мира по версии .

Француз получил приз The Best на церемонии в Лондоне. Он опередил Антонио Конте ( ) и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Лучшим в прошлом году был признан Клаудио Раньери, который привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии, Зидан тогда финишировал в голосовании вторым.

Фото: официальный твиттер ФИФА

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