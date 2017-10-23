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    Зидан признан лучшим тренером в мире по версии ФИФА

    Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания ФИФА Зинедин Зидан фото Антонио Конте Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван лучшим тренером мира по версии ФИФА.

    Француз получил приз The Best на церемонии в Лондоне. Он опередил Антонио Конте («Челси») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

    Лучшим в прошлом году был признан Клаудио Раньери, который привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии, Зидан тогда финишировал в голосовании вторым.

    Фото: официальный твиттер ФИФА

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