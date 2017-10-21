Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» против «Амкара»

В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром».

В воскресенье состоится центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом», а в понедельник «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».

Чемпионат России

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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