Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» против «Амкара»
В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром».
В воскресенье состоится центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом», а в понедельник «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».
Чемпионат России
14-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 11.30, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 21 октября, 14.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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