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    Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» против «Амкара»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 14-м туре российской премьер-лиги в субботу «Рубин» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Амкаром». 

    В воскресенье состоится центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом», а в понедельник «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».

    Чемпионат России

    14-й тур

     

    СКА Хабаровск – Уфа
    Дата проведения
    21 октября, 11.30, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Тосно – Ростов
    Дата проведения
    21 октября, 14.00, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Рубин – Динамо
    Дата проведения
    21 октября, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Спартак – Амкар
    Дата проведения
    21 октября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Ахмат
    Дата проведения
    22 октября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ЦСКА – Зенит
    Дата проведения
    22 октября, 16.30, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Арсенал Тула
    Дата проведения
    22 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Краснодар
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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