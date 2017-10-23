НБА. «Хьюстон» – «Мемфис», «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет «Голден Стэйт», который выдал худший для себя старт с 2009 года.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 24 октября, 05.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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