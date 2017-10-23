Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. «Хьюстон» – «Мемфис», «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Мемфис Майами Милуоки Филадельфия Финикс Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет «Голден Стэйт», который выдал худший для себя старт с 2009 года.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Филадельфия
    Дата проведения
    24 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Атланта
    Дата проведения
    24 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Мемфис
    Дата проведения
    24 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Шарлотт
    Дата проведения
    24 октября, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Торонто
    Дата проведения
    24 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Голден Стэйт
    Дата проведения
    24 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Вашингтон
    Дата проведения
    24 октября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Сакраменто
    Дата проведения
    24 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Пари-Матч, Лига ставок

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться