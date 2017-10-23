НБА. «Хьюстон» – «Мемфис», «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет , который выдал худший для себя старт с 2009 года.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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