Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Власти Чечни за неявку на матч «Ахмата» угрожают студентам отчислением, а ректорам – увольнением

    Теги премьер-лига Россия происшествия болельщики Ахмат Анжи

    Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Анжи».

    Студенты из Грозного рассказали о том, что за неявку на игру им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением.

    14 октября, на следующий день после победы «Спартака» над «Ахматом», представитель властей Чечни провел в актовом зале Чеченского государственного университета встречу с руководителями и студентами вузов Грозного.

    «[Представитель властей] выразил свое возмущение тем, что на прошедшем [13 октября] матче было мало болельщиков, особенно от ЧГУ.

    Говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех «нерадивых» отчислить.

    Досталось и ректору, которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного», – сообщил студент ЧГУ.

    «30 числа [октября] на «Ахмат-Арене» будет матч между нашей командой и дагестанским «Анжи». Явка должна быть стопроцентной.

    В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех, начиная от ректора и кончая рядовым студентом», – рассказал еще один участник встречи Умар.

    Педагогам и студентам ранее было приказано присутствовать 13 октября на матче в качестве болельщиков.

    «Каждому вузу, техникуму отводится определенный сектор и определенное количество мест. Карта распределения мест составляется в городской мэрии. Поэтому достаточно свериться с ней, чтобы увидеть, в каком именно секторе не были заполнены трибуны.

    «Ахмат-Арена» вмещает 30 тысяч человек, так что людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия», – заявил работник Минобразования Чечни Вахид.

    Оцените лучших букмекеров: Winline, Марафон, Леон

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться