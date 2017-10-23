Власти Чечни за неявку на матч «Ахмата» угрожают студентам отчислением, а ректорам – увольнением

Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч 15-го тура чемпионата России – «Анжи».

Студенты из Грозного рассказали о том, что за неявку на игру им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением.

14 октября, на следующий день после победы «Спартака» над , представитель властей Чечни провел в актовом зале Чеченского государственного университета встречу с руководителями и студентами вузов Грозного.

«[Представитель властей] выразил свое возмущение тем, что на прошедшем [13 октября] матче было мало болельщиков, особенно от ЧГУ.

Говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех «нерадивых» отчислить.

Досталось и ректору, которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного», – сообщил студент ЧГУ.

«30 числа [октября] на -Арене» будет матч между нашей командой и дагестанским «Анжи». Явка должна быть стопроцентной.

В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех, начиная от ректора и кончая рядовым студентом», – рассказал еще один участник встречи Умар.

Педагогам и студентам ранее было приказано присутствовать 13 октября на матче в качестве болельщиков.

«Каждому вузу, техникуму отводится определенный сектор и определенное количество мест. Карта распределения мест составляется в городской мэрии. Поэтому достаточно свериться с ней, чтобы увидеть, в каком именно секторе не были заполнены трибуны.

«Ахмат-Арена» вмещает 30 тысяч человек, так что людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия», – заявил работник Минобразования Чечни Вахид.

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