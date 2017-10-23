НХЛ. Кучеров признан второй звездой недели

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой назван нападающий Стивен Стэмкос, набравший 11 (2+9) очков в четырех матчах при показателе полезности «+6».

Второй звездой признан форварды «Тампы» , записавший на свой счет 8 (5+3) баллов при показателе полезности «+5».

Третьей звездой стал нападающий Логан Кутюр, который набрал 7 (5+2) очков в трех матчах.

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