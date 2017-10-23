НХЛ. Кучеров признан второй звездой недели
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой назван нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 11 (2+9) очков в четырех матчах при показателе полезности «+6».
Второй звездой признан форварды «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счет 8 (5+3) баллов при показателе полезности «+5».
Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который набрал 7 (5+2) очков в трех матчах.
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