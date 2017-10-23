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    Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду сборная Португалии Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания ФИФА Неймар

    В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.

    Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Он обошел форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

    Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

    В 2017 году Криштиану Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также вывел сборную Португалии на ЧМ-2018.

    Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

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    Кто будет лучшим игроком мира после Месси и Роналду?

    19536 голосов 114
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      42%
    • Эден Азар
      8%
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      21%
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