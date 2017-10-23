Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА
В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.
Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Он обошел форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).
Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.
В 2017 году Криштиану Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также вывел сборную Португалии на ЧМ-2018.
Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.
Congratulations, #CristianoRonaldo! 🙌— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 октября 2017 г.
Winner of #TheBest FIFA Men’s Player 2017 🏆 pic.twitter.com/agzK4mBaci
Опрос
Кто будет лучшим игроком мира после Месси и Роналду?
- Неймар42%
- Эден Азар8%
- Харри Кейн21%
- Луис Суарес3%
- Поль Погба4%
- Кто-то другой22%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.