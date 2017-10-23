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    Василий Уткин: «Без тренера «Зенит» выиграл бы у ЦСКА. Манчини – манекен для повязывания шарфа»

    Теги ЦСКА Зенит Василий Уткин Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Известный российский комментатор Василий Уткин раскритиковал работу главного тренера «Зенита» Роберто Манчини после ничьей с ЦСКА (0:0).

    «Я разочарован «Зенитом» просто в лепешку. Эшелонированно укомплектованная команда, богатая, с двумя составами, приезжает к прямому конкуренту в ранге лидера.

    У конкурента игроков нет. Конкурент огреб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе – на поле от соперника, на словах от собственного главтренера. Конкурент брошен болельщиками – команда в трудный момент сражается как может, а стадион не собирается.

    «Зенит» приезжает в Москву – и играет от обороны. Первый удар по воротам в створ на 50-й минуте. Не говорите мне об итальянском прагматизме. Нет прагматизма в том, чтобы оставаясь на голову сильнее всех по составу в любом измерении не наращивать в каждом туре отрыв. Не работать над этим. Прагматизм в том, чтобы быстро решать все вопросы.

    В чемпионате «Зенит» мог за эту неделю уйти от «Локомотива» и вырубить из чемпионской гонки ЦСКА. Вместо этого он набрал одно очко и не забил ни одного мяча. Ни дома посредственному сопернику, ни в гостях недобитому судьбой конкуренту.

    Я заострю внимание именно на этом: «Зенит» не играл на победу. Он не «не сыграл»; ничто не выдало в нем плана побеждать. Лучшее действие Кокорина в первом тайме – подстраховка в защите Кришито. Кокорину респект, но кто это придумал?

    Уж не тот ли парень, который после поражения от смирного провинциала из Тулы, дома, при 45 тысячах зрителей в ноябре (он наступает в Петербурге на Покров) говорит, что трудно играть после игр сборных? Хотя его игроки в основном измождали себя авиаперелетом и не более того? Уж не тот ли парень, которому купили игроков больше, чем всему чемпионату, а он смел плакаться на недокомплект?

    Он просто манекен для повязывания шарфа. Но в этом Данила Козловский даст сто очков вперед. А в придачу еще и не полезет в тактику. Без тренера сегодня «Зенит» выиграл бы», – написал Уткин.

    Василий Уткин: «Манчини – идеальная болонка для ношения клубного шарфа»

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