Александр Головин: «Грязная игра «Зенита» сопутствовала стычкам»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился эмоциями от матча 14-го РФПЛ против (0:0).

«Играли намного лучше, чем с «Базелем», только не повезло с тем, что не забили.

Показалось, что гости очень грязно играли. Это сопутствовало всем стычкам», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА и «Зенит» выдали огненный матч

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