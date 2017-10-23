Александр Головин: «Грязная игра «Зенита» сопутствовала стычкам»
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился эмоциями от матча 14-го РФПЛ против «Зенита» (0:0).
«Играли намного лучше, чем с «Базелем», только не повезло с тем, что не забили.
Показалось, что гости очень грязно играли. Это сопутствовало всем стычкам», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».
ЦСКА и «Зенит» выдали огненный матч
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