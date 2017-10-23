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    Александр Головин: «Грязная игра «Зенита» сопутствовала стычкам»

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Головин

    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился эмоциями от матча 14-го РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Играли намного лучше, чем с «Базелем», только не повезло с тем, что не забили.

    Показалось, что гости очень грязно играли. Это сопутствовало всем стычкам», – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА и «Зенит» выдали огненный матч

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