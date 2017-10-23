КХЛ. ЦСКА против СКА, «Локомотив» в гостях у «Йокерита»
В чемпионате КХЛ пройдет 9 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 23 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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