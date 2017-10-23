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    КХЛ. ЦСКА против СКА, «Локомотив» в гостях у «Йокерита»

    Теги Авангард Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Спартак Торпедо результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдет 9 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Адмирал
    Дата проведения
    23 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Йокерит – Локомотив
    Дата проведения
    23 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Торпедо – Авангард
    Дата проведения
    23 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео

     

    Северсталь – Югра
    Дата проведения
    23 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Рига – Сибирь
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

     

    Спартак – Барыс
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    Витязь – Динамо Минск
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео

     

    ЦСКА – СКА
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

     

    Слован – Динамо Москва
    Дата проведения
    23 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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