Евгения Медведева: «Для меня Анна Каренина – эталон женской красоты и женского внутреннего мира»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новой произвольной программе.

– Что вы вкладываете в свой образ Анны Карениной? Какая она в вашем понимании?

– Она игривая, она может быть дерзкой, мягкой, заигрывать, страдать… Это натура каждой женщины. Для меня она эталон женской красоты и женского внутреннего мира.

– В силу разницы в возрасте с героиней, тяжело было вжиться в этот образ?

– Не сказала бы. Во времена написания романа женщина за 20 уже считалась старой девой и имела немного шансов выйти замуж. Мне рукой подать до 18-ти, поэтому я скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой. Это шутка!

– Вы катали программу в новом костюме.

– Да, спасибо нашей портнихе Ольге. Мне очень нравится этот костюм. Я только сегодня в первый день надела его. Конечно, это было немного рискованно. С утра примерила его перед тренировкой.

Я довольна. Всегда хотела костюм черного цвета. Но с моим желанием согласились не сразу. Хотя я без конца твердила: «Хочу черное, хочу черное».

– Почему?

– Мой любимый цвет в одежде – черный. У меня почти вся одежда такого цвета, – сказала Медведева.

Большая премьера Медведевой. В образе Анны Карениной