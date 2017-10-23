Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгения Медведева: «Для меня Анна Каренина – эталон женской красоты и женского внутреннего мира»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о новой произвольной программе.

    Что вы вкладываете в свой образ Анны Карениной? Какая она в вашем понимании?

    – Она игривая, она может быть дерзкой, мягкой, заигрывать, страдать… Это натура каждой женщины. Для меня она эталон женской красоты и женского внутреннего мира.

    В силу разницы в возрасте с героиней, тяжело было вжиться в этот образ?

    – Не сказала бы. Во времена написания романа женщина за 20 уже считалась старой девой и имела немного шансов выйти замуж. Мне рукой подать до 18-ти, поэтому я скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой. Это шутка!

    Вы катали программу в новом костюме.

    – Да, спасибо нашей портнихе Ольге. Мне очень нравится этот костюм. Я только сегодня в первый день надела его. Конечно, это было немного рискованно. С утра примерила его перед тренировкой.

    Я довольна. Всегда хотела костюм черного цвета. Но с моим желанием согласились не сразу. Хотя я без конца твердила: «Хочу черное, хочу черное».

    Почему?

    – Мой любимый цвет в одежде – черный. У меня почти вся одежда такого цвета, – сказала Медведева.

    Большая премьера Медведевой. В образе Анны Карениной

    Опрос

    Как вам образ Карениной в исполнении Медведевой?

    4395 голосов 1
    • Супер, мне понравилось
      71%
    • Не сильно впечатлило
      21%
    • Программа Авербуха была лучше
      8%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться