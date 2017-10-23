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    Sports.ru

    «Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в премьер-лиге

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар

    В заключительном матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:0).

    Таким образом, железнодорожники набрали 29 очков после 14 туров и обошли по дополнительным показателям «Зенит».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

    Локомотив – Краснодар 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    23 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Миранчук, 2:0 – 85 Фернандеш.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Денисов, Тарасов, Миранчук (Коломейцев, 90), Миранчук (Рыбус, 77), Фернандеш, Фарфан.
    КраснодарСиницын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Классон, Вандерсон (Подберезкин, 65), Смолов.
    Предупреждение:
    Тарасов (45).

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