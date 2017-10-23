«Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в премьер-лиге

В заключительном матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:0).

Таким образом, железнодорожники набрали 29 очков после 14 туров и обошли по дополнительным показателям «Зенит».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

Рейтинг букмекерских контор: оценки и отзывы