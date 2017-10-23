«Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в премьер-лиге
В заключительном матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Краснодар» (2:0).
Таким образом, железнодорожники набрали 29 очков после 14 туров и обошли по дополнительным показателям «Зенит».
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Денисов, Тарасов, Миранчук (Коломейцев, 90), Миранчук (Рыбус, 77), Фернандеш, Фарфан.
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Краснодар –
Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Классон, Вандерсон (Подберезкин, 65), Смолов.
- Предупреждение:
- Тарасов (45).
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