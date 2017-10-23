Александр Емельяненко: «Федя не поблагодарил меня за то, что я его реально выручил. По барабану, что родной брат отгреб»

Российский боец Александр Емельяненко сделал несколько критических высказываний о своем старшем брате Федоре Емельяненко.

О том, почему подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат», руководители которого угрожали Федору: «О Фединых делах лучше спрашивайте у Феди. Опять же раздули тему из ничего. На самом деле ничего серьезного там не было. Ну поругались немного и что? У нас в семьях муж с женой так ругаются, что можно просто офигеть.

По поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня – своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему».

О конфликте с Сергеем Харитоновым: «Перед боем Феди с Доном Хендерсоном Харитонов высказался в том духе, что Дон — это не соперник для Феди. По его словам, Федор мог выйти на ринг пьяным и все равно легко одержать победу. Меня эти слова задели. Сережа должен быть благодарен моему брату за то, что ему дали дорогу в большой спорт, а он так некрасиво высказался.

Я вступился в тот момент за Федю, а он повел себя в тот момент странно. Зная все детали конфликта, он дистанцировался от ситуации и заявил, что разборки Харитонова и меня его не касаются. Мне это было неприятно. Я всегда и во всем старался вступится за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него».

О бое с Мирко Крокопом Филиповичем: «Кто-то говорит, что самый тяжелый бой был у меня с «Крокопом». Я вообще с ним не должен был драться. Это было начало моей карьеры, не было ни опыта, ничего вообще. Организаторы «Прайда» хотели Мирко вывести под Федю. Начали запугивать, что если он с ним не подерется, то заберут пояс.

Ну, собственно, я предложил Феде: «Давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться». Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против «Крокопа», я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал.

То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат отгреб от профессионала, ничего страшного».