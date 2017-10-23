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    Ковальчук забросил три шайбы за 13 минут и сделал второй хет-трик в сезоне в матче с ЦСКА

    Теги ЦСКА СКА Илья Ковальчук видео КХЛ

    Нападающий СКА Илья Ковальчук оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

    Ковальчук забросил все свои шайбы в третьем периоде за 13 минут. Также он отметился одной голевой передачей.

    Это его второй хет-трик в этом сезоне. Ранее Ковальчук забросил три шайбы в ворота «Салавата Юлаева».

    В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 33 (20+13) балла в 26 встречах.

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