Ковальчук забросил три шайбы за 13 минут и сделал второй хет-трик в сезоне в матче с ЦСКА

Нападающий СКА Илья Ковальчук оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против ЦСКА (5:2).

Ковальчук забросил все свои шайбы в третьем периоде за 13 минут. Также он отметился одной голевой передачей.

Это его второй хет-трик в этом сезоне. Ранее Ковальчук забросил три шайбы в ворота «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 33 (20+13) балла в 26 встречах.

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