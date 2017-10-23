Пять игроков «Реала» попали в сборную года по версии FIFPro

Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ( ).

Защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба – ).

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал») и Андрес Иньеста ( ).

Нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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