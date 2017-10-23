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    Пять игроков «Реала» попали в сборную года по версии FIFPro

    Теги ПСЖ Милан Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Рамос Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Марсело Лука Модрич Тони Кроос Неймар

    Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

    Защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба – «Реал»).

    Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал») и Андрес Иньеста («Барселона»).

    Нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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