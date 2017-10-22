Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Плишкова играет с Винус, Мугуруса встретится с Остапенко

    Теги результаты WTA WTA Finals

    Итоговый турнир WTA стартует матчами Белой группы.

    WTA Finals

    Сингапур

    22 – 29 октября 2017

    Итоговый турнир WTA

    Призовой фонд – 7 000 000 долларов

    Закрытые корты, хард

    Групповой этап

    Белая группа

     

    Теннисистка ГМ КП ВУ АО Матчи Сеты
    Гарбинье Мугуруса         0-0 0-0
    Каролина Плишкова         0-0 0-0
    Винус Уильямс         0-0 0-0
    Алена Остапенко         0-0  0-0 

     

    Каролина Плишкова (Чехия) Винус Уильямс (США)
    6:21:1
    Дата проведения
    22 октября, 10.20
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Алена Остапенко (Латвия)
    Дата проведения
    22 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

    Красная группа

     

    Теннисистка СХ ЭС КВ КГ Матчи Сеты
    Симона Халеп         0-0 0-0
    Элина Свитолина         0-0 0-0
    Каролин Возняцки         0-0 0-0
    Каролин Гарсия         0-0  0-0 

     

    Симона Халеп (Румыния) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    23 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

    Элина Свитолина (Украина) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    23 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться