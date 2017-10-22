Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Плишкова играет с Винус, Мугуруса встретится с Остапенко
Итоговый турнир WTA стартует матчами Белой группы.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Групповой этап
Белая группа
|Теннисистка
|ГМ
|КП
|ВУ
|АО
|Матчи
|Сеты
|Гарбинье Мугуруса
|0-0
|0-0
|Каролина Плишкова
|0-0
|0-0
|Винус Уильямс
|0-0
|0-0
|Алена Остапенко
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 22 октября, 10.20
- Дата проведения
- 22 октября, 12.30
Красная группа
|Теннисистка
|СХ
|ЭС
|КВ
|КГ
|Матчи
|Сеты
|Симона Халеп
|0-0
|0-0
|Элина Свитолина
|0-0
|0-0
|Каролин Возняцки
|0-0
|0-0
|Каролин Гарсия
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 23 октября, 12.30
- Дата проведения
- 23 октября, 14.00
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