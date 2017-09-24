«Спартак» не выиграл у аутсайдера, баскетболисты против Трампа и другие новости утра

1. Начался 11-й тур РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (0:0), а «Спартак» не сумел победить аутсайдера. Красно-белые лишь в самой концовке ушли от поражения в матче с «Анжи» (2:2).

2. Звезды НБА объединились против президента США Дональда Трампа, отменившего визит «Уорриорз» в Белый дом. Против миллиардера выступили ЛеБрон, Кобе, Мэджик Джонсон и Крис Пол. «Голден Стэйт» опубликовал заявление по этому поводу.

3. Руководитель Американского антидопингового агентства призвал отстранить Россию от ближайшей Олимпиады. Не оригинально.

4. В испанской примере «Барселона» разгромила «Жирону», а «Реал» обыграл «Алавес». «Атлетико» в статусном матче победил «Севилью».

5. Ведущие клубы английской премьер-лиги в субботу добились побед. Свои матчи выиграли «МЮ», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Команда Гвардиолы продолжает потрясную серию.

6. В серии А «Ювентус» разгромил «Торино», а «Наполи» победил СПАЛ. Дибала за 6 туров успел забить 10 голов.

7. В бундеслиге дортмундская «Боруссия» разнесла гладбахскую со счетом 6:1 и лидирует с разницей мячей «+18».

8. Фигурист Михаил Коляда победил на Мемориале Непелы. Сергей Воронов занял второе место.

9. В КХЛ СКА забросил 9 шайб «Югре», «Авангард» разгромил «Локомотив». Конкуренция в этой лиге все выше и выше.

10. В НБА еще межсезонье. «Никс» обменяют Энтони в «Тандер» на Кантера, Макдермотта и пик.

11. Томас Робинсон продолжит карьеру в «Химках». Еще в прошлом сезоне он играл за «Лейкерс».

12. На теннисном Кубке Лэйвера Федерер и Надаль на пару обыграли Куэрри и Сока. Команда Европы ведет в матче со сборной остального мира со счетом 9:3.

13. На чемпионате России по летнему биатлону Матвей Елисеев выиграл спринт. Антон Шипулин занял 12-е место.

14. На женском чемпионате Европы по волейболу сборная России победила команду Турции в четырех сетах.

Цитата:

Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает к помощи судей. Это мое субъективное мнение».