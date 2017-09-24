Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» не выиграл у аутсайдера, баскетболисты против Трампа и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Начался 11-й тур РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (0:0), а «Спартак» не сумел победить аутсайдера. Красно-белые лишь в самой концовке ушли от поражения в матче с «Анжи» (2:2).

    2. Звезды НБА объединились против президента США Дональда Трампа, отменившего визит «Уорриорз» в Белый дом. Против миллиардера выступили ЛеБрон, Кобе, Мэджик Джонсон и Крис Пол. «Голден Стэйт» опубликовал заявление по этому поводу.

    3. Руководитель Американского антидопингового агентства призвал отстранить Россию от ближайшей Олимпиады. Не оригинально.

    4. В испанской примере «Барселона» разгромила «Жирону», а «Реал» обыграл «Алавес». «Атлетико» в статусном матче победил «Севилью».

    5. Ведущие клубы английской премьер-лиги в субботу добились побед. Свои матчи выиграли «МЮ», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Команда Гвардиолы продолжает потрясную серию.

    6. В серии А «Ювентус» разгромил «Торино», а «Наполи» победил СПАЛ. Дибала за 6 туров успел забить 10 голов.

    7. В бундеслиге дортмундская «Боруссия» разнесла гладбахскую со счетом 6:1 и лидирует с разницей мячей «+18».

    8. Фигурист Михаил Коляда победил на Мемориале Непелы. Сергей Воронов занял второе место.

    9. В КХЛ СКА забросил 9 шайб «Югре», «Авангард» разгромил «Локомотив». Конкуренция в этой лиге все выше и выше.

    10. В НБА еще межсезонье. «Никс» обменяют Энтони в «Тандер» на Кантера, Макдермотта и пик.

    11. Томас Робинсон продолжит карьеру в «Химках». Еще в прошлом сезоне он играл за «Лейкерс».

    12. На теннисном Кубке Лэйвера Федерер и Надаль на пару обыграли Куэрри и Сока. Команда Европы ведет в матче со сборной остального мира со счетом 9:3.

    13. На чемпионате России по летнему биатлону Матвей Елисеев выиграл спринт. Антон Шипулин занял 12-е место.

    14. На женском чемпионате Европы по волейболу сборная России победила команду Турции в четырех сетах.

    Цитата:

    Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает к помощи судей. Это мое субъективное мнение».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться