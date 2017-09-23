Мемориал Непелы. Коляда выиграл, Воронов – 2-й, Самарин – 5-й
В Братиславе завершился турнир Мемориал Ондрея Непелы. Среди мужчин победу одержал россиянин Михаил Коляда, Сергей Воронов – 2-й, Александр Самарин – 5-й.
Мемориал Непелы
Братислава, Словакия
Мужчины
21-23 сентября
Итоговое положение
1. Михаил Коляда (Россия) – 247,81
2. Сергей Воронов (Россия) – 234,07
3. Брендан Керри (Австралия) – 221,21
4. Грант Хохштайн (США) – 217,52
5. Александр Самарин (Россия) – 213,67
6. Николя Надо (Канада) – 205,97
7. Шафик Бессеге (Франция) – 203,69
8. Кейдзи Танака (Япония) – 197,18
Произвольная программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 181,16
2. Сергей Воронов (Россия) – 153,22
3. Брендан Керри (Австралия) – 146,50
4. Николя Надо (Канада) – 139,22
5. Александр Самарин (Россия) – 137,73
6. Грант Хохштайн (США) – 137,54
7. Шафик Бессеге (Франция) – 136,65...
9. Кейдзи Танака (Япония) – 121,37
Короткая программа
1. Сергей Воронов (Россия) – 80,85
2. Грант Хохштайн (США) – 79,98
3. Александр Самарин (Россия) – 75,94
4. Кейдзи Танака (Япония) – 75,81
5. Брендан Керри (Австралия) – 74,71
6. Рюдзю Хино (Япония) – 67,25
7. Шафик Бессеге (Франция) – 67,04...
10. Михаил Коляда (Россия) – 66,65
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