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    Мемориал Непелы. Коляда выиграл, Воронов – 2-й, Самарин – 5-й

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание Михаил Коляда Грант Хохштайн Мемориал Ондрея Непелы Шафик Бессеге Кейдзи Танака Рюдзю Хино Александр Самарин сборная Австралии Брендан Керри Николя Надо

    В Братиславе завершился турнир Мемориал Ондрея Непелы. Среди мужчин победу одержал россиянин Михаил Коляда, Сергей Воронов – 2-й, Александр Самарин – 5-й.

    Мемориал Непелы

    Братислава, Словакия

    Мужчины

    21-23 сентября

    Итоговое положение

    1. Михаил Коляда (Россия) – 247,81
    2. Сергей Воронов (Россия) – 234,07
    3. Брендан Керри (Австралия) – 221,21
    4. Грант Хохштайн (США) – 217,52
    5. Александр Самарин (Россия) – 213,67
    6. Николя Надо (Канада) – 205,97
    7. Шафик Бессеге (Франция) – 203,69
    8. Кейдзи Танака (Япония) – 197,18

    Произвольная программа

    1. Михаил Коляда (Россия) – 181,16
    2. Сергей Воронов (Россия) – 153,22
    3. Брендан Керри (Австралия) – 146,50
    4. Николя Надо (Канада) – 139,22
    5. Александр Самарин (Россия) – 137,73
    6. Грант Хохштайн (США) – 137,54
    7. Шафик Бессеге (Франция) – 136,65...
    9. Кейдзи Танака (Япония) – 121,37

    Короткая программа

    1. Сергей Воронов (Россия) – 80,85
    2. Грант Хохштайн (США) – 79,98
    3. Александр Самарин (Россия) – 75,94
    4. Кейдзи Танака (Япония) – 75,81
    5. Брендан Керри (Австралия) – 74,71
    6. Рюдзю Хино (Япония) – 67,25
    7. Шафик Бессеге (Франция) – 67,04...
    10. Михаил Коляда (Россия) – 66,65

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