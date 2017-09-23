Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Елисеев одержал победу, Бабиков – 3-й, Шипулин – 12-й
На чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал Матвей Елисеев.
Летний биатлон
Чемпионат России
Чайковский
Спринт
Мужчины
1. Матвей Елисеев – 22.58,4 (0)
2. Эдуард Латыпов – 16,6 (1)
3. Антон Бабиков – 18,6 (0)
4. Александр Бабчин – 21,2 (0)
5. Дмитрий Малышко – 38,4 (1)
6. Юрий Шопин – 40,1 (1)...
10. Сергей Клячин – 57,1 (2)...
12. Антон Шипулин – 1.08,4 (2)...
14. Максим Цветков – 1.14,6 (0)...
17. Алексей Слепов – 1.29,7 (1)...
20. Евгений Гараничев – 1.49,4 (3)...
31. Тимур Махамбетов – 2.18,8 (2)...
34. Александр Поварницын – 2.24,9 (4)...
46. Алексей Волков – 2.46,0 (3)
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