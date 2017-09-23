Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Елисеев одержал победу, Бабиков – 3-й, Шипулин – 12-й

    Теги сборная России результаты летний биатлон Антон Шипулин Алексей Волков чемпионат России по летнему биатлону Сергей Клячин Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Антон Бабиков Максим Цветков Тимур Махамбетов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Юрий Шопин Матвей Елисеев

    На чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал Матвей Елисеев. 

    Летний биатлон

    Чемпионат России

    Чайковский

    Спринт

    Мужчины

    1. Матвей Елисеев – 22.58,4 (0)
    2. Эдуард Латыпов – 16,6 (1)
    3. Антон Бабиков – 18,6 (0)
    4. Александр Бабчин – 21,2 (0)
    5. Дмитрий Малышко – 38,4 (1)
    6. Юрий Шопин – 40,1 (1)...
    10. Сергей Клячин – 57,1 (2)...
    12. Антон Шипулин – 1.08,4 (2)...
    14. Максим Цветков – 1.14,6 (0)...
    17. Алексей Слепов – 1.29,7 (1)...
    20. Евгений Гараничев – 1.49,4 (3)...
    31. Тимур Махамбетов – 2.18,8 (2)...
    34. Александр Поварницын – 2.24,9 (4)...
    46. Алексей Волков – 2.46,0 (3)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться