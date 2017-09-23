КХЛ. «Спартак» примет «Куньлунь», «Сибирь» против минского «Динамо»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 сентября, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 23 сентября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.30, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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