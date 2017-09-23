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    КХЛ. «Спартак» примет «Куньлунь», «Сибирь» против минского «Динамо»

    Теги Авангард Сибирь Локомотив Северсталь СКА Витязь Амур Спартак Торпедо результаты Слован Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Спартак – Куньлунь
    Дата проведения
    23 сентября, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Сибирь – Динамо Минск
    Дата проведения
    23 сентября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Локомотив
    Дата проведения
    23 сентября, 14.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Динамо Москва
    Дата проведения
    23 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Югра – СКА
    Дата проведения
    23 сентября, 14.30, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Амур
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Слован
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Адмирал
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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