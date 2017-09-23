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    Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» против «Жироны»

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    В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».

    Чемпионат Испании

    6-й тур

    Атлетико – Севилья 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    23 сентября, 14.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 46 Феррейра Карраско, 2:0 – 69 Гризманн.
    АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 81), Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72).
    СевильяРико, Лангле, Кароль, Меркадо (Крон-Дели, 77), Каррису, Банега, Нзонзи, Навас, Васкес, Сарабия (Корреа, 58), Муриэль (Бен-Йеддер, 68).
    Предупреждения:
    Габи (28), Феррейра Карраско (47), Муриэль (49), Меркадо (53), Врсалько (67), Корреа (76), Лангле (84).
    Алавес – Реал Мадрид 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    23 сентября, 17.15, «Мендисорроса»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    АлавесПачеко, Вигарай, Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги, Медран, Торрес, Ибаи Гомес, Мунир.
    Реал МадридНавас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско, Васкес, Себальос, Асенсио, Роналду.
    Малага – Атлетик
    Дата проведения
    23 сентября, 19.30, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Жирона – Барселона
    Дата проведения
    23 сентября, 21.45, «Монтиливи»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Эспаньол – Депортиво
    Дата проведения
    24 сентября, 13.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Хетафе – Вильярреал
    Дата проведения
    24 сентября, 17.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Сельта
    Дата проведения
    24 сентября, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Леганес
    Дата проведения
    24 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Валенсия
    Дата проведения
    24 сентября, 21.45, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Леванте
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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