Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» против «Жироны»

В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».

Чемпионат Испании

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры

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