Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» против «Жироны»
В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».
Чемпионат Испании
6-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 46 Феррейра Карраско, 2:0 – 69 Гризманн.
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Атлетико –
Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 81), Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72).
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Севилья –
Рико, Лангле, Кароль, Меркадо (Крон-Дели, 77), Каррису, Банега, Нзонзи, Навас, Васкес, Сарабия (Корреа, 58), Муриэль (Бен-Йеддер, 68).
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.15, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Вигарай, Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги, Медран, Торрес, Ибаи Гомес, Мунир.
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 24 сентября, 13.00, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.15, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Аноэта»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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