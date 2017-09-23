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    «Ман Сити» выиграл 6 последних матчей с общим счетом 24:2

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Кубок английской лиги Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» продлил свою серию побед.

    В 6-м туре премьер-лиги команда тренера Хосепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» (5:0).

    Если учитывать все турниры, «Манчестер Сити» одержал 6 побед подряд с общим счетом 24:2. Манкунианская команда последовательно обыграла «Борнмут» (2:1), «Ливерпуль» (5:0), «Фейеноорд» (4:0), «Уотфорд» (6:0), «Вест Бромвич» (2:1) и «Кристал Пэлас» (5:0).

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