Чемпионат России. «Динамо» примет ЦСКА, «Спартак» против «Анжи»
В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи».
В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Ростовом», а в понедельник пройдет матч между «Ахматом» и «Рубином».
Чемпионат России
11-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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