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    Чемпионат России. «Динамо» примет ЦСКА, «Спартак» против «Анжи»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи». 

    В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Ростовом», а в понедельник пройдет матч между «Ахматом» и «Рубином». 

    Чемпионат России

    11-й тур

    Динамо – ЦСКА
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Анжи
    Дата проведения
    23 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Тосно
    Дата проведения
    24 сентября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Локомотив
    Дата проведения
    24 сентября, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Арсенал Тула
    Дата проведения
    24 сентября, 16.30, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар – Зенит
    Дата проведения
    24 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Амкар – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    25 сентября, 17.00, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Рубин
    Дата проведения
    25 сентября, 19.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

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