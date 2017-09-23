Чемпионат России. «Динамо» примет ЦСКА, «Спартак» против «Анжи»

В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи».

В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Ростовом», а в понедельник пройдет матч между «Ахматом» и «Рубином».

Чемпионат России

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

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