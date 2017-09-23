«Никс» обменяют Энтони в «Тандер» на Кантера, Макдермотта и пик
«Нью-Йорк» и «Оклахома-Сити» договорились о крупном обмене с участием звездного форварда Кармело Энтони.
Взамен Энтони «Никс» получат центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик второго раунда драфта-2018 «Буллс».
В контракте Энтони прописана возможность заблокировать обмен, однако форвард согласен на переход в «Тандер». Ожидается, что он начнет работу с новой командой с первого дня тренировочного лагеря во вторник.
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