«Никс» обменяют Энтони в «Тандер» на Кантера, Макдермотта и пик

«Нью-Йорк» и договорились о крупном обмене с участием звездного форварда .

Взамен Энтони «Никс» получат центрового Энеса Кантера, форварда и пик второго раунда драфта-2018 «Буллс».

В контракте Энтони прописана возможность заблокировать обмен, однако форвард согласен на переход в «Тандер». Ожидается, что он начнет работу с новой командой с первого дня тренировочного лагеря во вторник.