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    «Никс» обменяют Энтони в «Тандер» на Кантера, Макдермотта и пик

    Теги переходы Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити Энес Кантер Даг Макдермотт

    «Нью-Йорк» и «Оклахома-Сити» договорились о крупном обмене с участием звездного форварда Кармело Энтони.

    Взамен Энтони «Никс» получат центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик второго раунда драфта-2018 «Буллс».

    В контракте Энтони прописана возможность заблокировать обмен, однако форвард согласен на переход в «Тандер». Ожидается, что он начнет работу с новой командой с первого дня тренировочного лагеря во вторник.

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