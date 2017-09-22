Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург»

В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» в пятницу встретится с «Вольфсбургом».

«Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а дортмундская «Боруссия» – одноклубников из Менхенгладбаха.

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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