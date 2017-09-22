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    Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург»

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    В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» в пятницу встретится с «Вольфсбургом».

    «Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а дортмундская «Боруссия» – одноклубников из Менхенгладбаха.

    6-й тур

    Бавария – Вольфсбург
    Дата проведения
    22 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Штутгарт – Аугсбург
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Хоффенхайм-1899 – Шальке-04
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вердер – Фрайбург
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – Герта
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д – Боруссия М
    Дата проведения
    23 сентября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Ганновер 96 – Кельн
    Дата проведения
    24 сентября, 16.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Байер – Гамбург
    Дата проведения
    24 сентября, 19.00, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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