Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург»
В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» в пятницу встретится с «Вольфсбургом».
«Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а дортмундская «Боруссия» – одноклубников из Менхенгладбаха.
6-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Кофас-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «АВД-Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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