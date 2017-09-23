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    Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Челси» в гостях у «Стока»

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    В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком». 

    В воскресенье «Брайтон» примет «Ньюкасл», в понедельник тур завершится матчем «Арсенала» и «Вест Бромвича». 

    Чемпионат Англии

    6-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм
    Дата проведения
    23 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер Сити – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Сток Сити – Челси
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Суонси – Уотфорд
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Бернли – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Борнмут
    Дата проведения
    23 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Ливерпуль
    Дата проведения
    23 сентября, 19.30, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Брайтон – Ньюкасл
    Дата проведения
    24 сентября, 18.00, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал – Вест Бромвич
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

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