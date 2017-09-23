Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Челси» в гостях у «Стока»
В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком».
В воскресенье «Брайтон» примет «Ньюкасл», в понедельник тур завершится матчем «Арсенала» и «Вест Бромвича».
Чемпионат Англии
6-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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