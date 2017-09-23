Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Челси» в гостях у «Стока»

В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком».

В воскресенье «Брайтон» примет «Ньюкасл», в понедельник тур завершится матчем «Арсенала» и «Вест Бромвича».

Чемпионат Англии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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