Глава USADA: «Россию следует отстранить от Пхенчхана-2018»

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгер призвал МОК и WADA отстранить Россию от Пхенчхана-2018.

«WADA должно сделать то же самое, что и перед Рио-2016, а именно – рекомендовать полное отстранение России от Олимпиады за государственную допинг-программу. Пусть в Пхенчхане русские выступают только под нейтральным флагом, и то только если докажут свою чистоту.

Любое другое решение будет тем же самым, как если просто так выпустить преступника из тюрьмы. Если Россия не будет отстранена, то это будет ужасное послание для всех спортсменов. Вроде: «Для победы ты должен принимать допинг, и это нормально, даже если тебя поймали с поличным, потому что твоя страна политически сильна».

Надеюсь, что МОК и WADA не закончат тем, что просто сметут мусор российских преступлений под ковер. Весь мир и тысячи чистых спортсменов ждут с нетерпением», – рассказал Тайгер.