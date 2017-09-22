Кубок Лэйвера. Европа – Мир – 3:0. Надаль и Бердых играют с Соком и Кириосом
Определилось расписание первого дня первого Кубка Лэйвера, организованного Роджером Федерером выставочного турнира, стартующего в Праге.
Сборная Европы (капитан Бьорн Борг, вице-капитан Томас Энквист) сыграет со сборной Мира (капитан Джон Макинрой, вице-капитан Патрик Макинрой).
Начало дневных матчей – в 14:00 мск, вечерних – 20:00. Стрим будет доступен на сайте турнира.
В первый день каждая победа стоит 1 очко, во второй – 2, в третий – 3. Первая команда, набравшая 13 очков, выигрывает Кубок. Если после всех матчей счет 12:12, играется один решающий матч.
Laver Cup
Прага, Чехия
22 – 24 сентября 2017
Выставочный турнир
Крытые корты, хард
Европа – Мир – 3:0
22 сентября
Дневная сессия, начало в 14:00 мск
Марин Чилич (Европа) – Фрэнсис Тиафу (Мир) – 7:6, 7:6
Доминик Тим (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 6:7, 7:6, 10:7
Вечерняя сессия, начало в 20:00 мск
Александр Зверев (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 7:6, 7:6
Томаш Бердых /Рафаэль Надаль (Европа) – Ник Кириос /Джек Сок (Мир)
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