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    Sports.ru

    Кубок Лэйвера. Европа – Мир – 3:0. Надаль и Бердых играют с Соком и Кириосом

    Теги Рафаэль Надаль Томаш Бердых результаты ATP Джон Изнер Марин Чилич Джек Сок Доминик Тим Ник Кириос Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Денис Шаповалов Кубок Лэйвера

    Определилось расписание первого дня первого Кубка Лэйвера, организованного Роджером Федерером выставочного турнира, стартующего в Праге.

    Сборная Европы (капитан Бьорн Борг, вице-капитан Томас Энквист) сыграет со сборной Мира (капитан Джон Макинрой, вице-капитан Патрик Макинрой).

    Начало дневных матчей – в 14:00 мск, вечерних – 20:00. Стрим будет доступен на сайте турнира.

    В первый день каждая победа стоит 1 очко, во второй – 2, в третий – 3. Первая команда, набравшая 13 очков, выигрывает Кубок. Если после всех матчей счет 12:12, играется один решающий матч.

    Laver Cup

    Прага, Чехия

    22 – 24 сентября 2017

    Выставочный турнир

    Крытые корты, хард

    Европа – Мир – 3:0

    22 сентября

    Дневная сессия, начало в 14:00 мск

    Марин Чилич (Европа) – Фрэнсис Тиафу (Мир) – 7:6, 7:6

    Доминик Тим (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 6:7, 7:6, 10:7

    Вечерняя сессия, начало в 20:00 мск

    Александр Зверев (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 7:6, 7:6

    Томаш Бердых /Рафаэль Надаль (Европа) – Ник Кириос /Джек Сок (Мир)

    «Наконец-то я выиграю, если выиграет Рафа». Что задумал Федерер?

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