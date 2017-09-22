Кубок Лэйвера. Европа – Мир – 3:0. Надаль и Бердых играют с Соком и Кириосом

Определилось расписание первого дня первого Кубка Лэйвера, организованного Роджером Федерером выставочного турнира, стартующего в Праге.

Сборная Европы (капитан Бьорн Борг, вице-капитан Томас Энквист) сыграет со сборной Мира (капитан Джон Макинрой, вице-капитан Патрик Макинрой).

Начало дневных матчей – в 14:00 мск, вечерних – 20:00. Стрим будет доступен на сайте турнира.

В первый день каждая победа стоит 1 очко, во второй – 2, в третий – 3. Первая команда, набравшая 13 очков, выигрывает Кубок. Если после всех матчей счет 12:12, играется один решающий матч.

Laver Cup

Прага, Чехия

22 – 24 сентября 2017

Выставочный турнир

Крытые корты, хард

Европа – Мир – 3:0

22 сентября

Дневная сессия, начало в 14:00 мск

Марин Чилич (Европа) – Фрэнсис Тиафу (Мир) – 7:6, 7:6

Доминик Тим (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 6:7, 7:6, 10:7

Вечерняя сессия, начало в 20:00 мск

Александр Зверев (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 7:6, 7:6

Томаш Бердых /Рафаэль Надаль (Европа) – Ник Кириос /Джек Сок (Мир)

«Наконец-то я выиграю, если выиграет Рафа». Что задумал Федерер?