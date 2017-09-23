Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов «Голден Стэйт» в Белый дом.

«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

Представители «Уорриорз», включая , после завоевания титула неоднократно говорили о том, что не хотят идти на традиционную встречу с президентом.

Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр заявил, что окончательное решение не принято, а Карри сказал, что по-прежнему не планирует встречаться с Трампом.

Стефен Карри: «Надеюсь, мы не пойдем в Белый дом. Это может привести к положительным изменениям»