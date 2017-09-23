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    Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри политика Дональд Трамп

    Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт» в Белый дом.

    «Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

    Представители «Уорриорз», включая Кевина Дюрэнта, после завоевания титула неоднократно говорили о том, что не хотят идти на традиционную встречу с президентом.

    Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр заявил, что окончательное решение не принято, а Карри сказал, что по-прежнему не планирует встречаться с Трампом.

    Стефен Карри: «Надеюсь, мы не пойдем в Белый дом. Это может привести к положительным изменениям»

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