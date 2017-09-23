Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт» в Белый дом.
«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.
Представители «Уорриорз», включая Кевина Дюрэнта, после завоевания титула неоднократно говорили о том, что не хотят идти на традиционную встречу с президентом.
Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр заявил, что окончательное решение не принято, а Карри сказал, что по-прежнему не планирует встречаться с Трампом.
Стефен Карри: «Надеюсь, мы не пойдем в Белый дом. Это может привести к положительным изменениям»
Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.