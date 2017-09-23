Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает к помощи судей. Это мое субъективное мнение»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал судейство по итогам матча 11-го тура чемпионата России против (2:2).

– Что радоваться?.. Почти победа? Победа – это 2:1. Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это «Спартак». «Спартак», … Три очка есть три очка.

– К судейству есть вопросы? Первый гол «Спартак» забил с сомнительного пенальти.

– «Спартак» не нуждается в помощи судей. Пенальти натянутый, и вне игры не было, когда судья поднял флажок. А «Спартак» привыкает, что ему помогают. Это мое субъективное мнение. Не надо так судить. А так хороший матч, – сказал Кадиев.

Игру судила бригада Михаила Вилкова. Главному арбитру помогали лайнсмены Роман Усачев и Владимир Миневич.

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