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    Месси выдал лучший старт в примере за карьеру. Он забил 9 голов в 5 матчах

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания фото рекорды

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал лучший старт в примере за карьеру.

    После 5 туров на счету 30-летнего аргентинца 9 забитых мячей. Это на один больше, чем в сезоне-2011/12.

    Подробную статистику Месси, который проводит 14-й сезон в лиге, можно посмотреть здесь.

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