Месси выдал лучший старт в примере за карьеру. Он забил 9 голов в 5 матчах
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал лучший старт в примере за карьеру.
После 5 туров на счету 30-летнего аргентинца 9 забитых мячей. Это на один больше, чем в сезоне-2011/12.
Подробную статистику Месси, который проводит 14-й сезон в лиге, можно посмотреть здесь.
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Lionel Messi has started this season like none before 🔥 pic.twitter.com/U6XxUMVFxQ— B/R Football (@brfootball) 20 сентября 2017 г.
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