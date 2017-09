Месси выдал лучший старт в примере за карьеру. Он забил 9 голов в 5 матчах

Нападающий «Барселоны» показал лучший старт в примере за карьеру.

После 5 туров на счету 30-летнего аргентинца 9 забитых мячей. Это на один больше, чем в сезоне-2011/12.

Подробную статистику Месси, который проводит 14-й сезон в лиге, можно посмотреть здесь.

⚽ Главное приложение о «Барселоне»: iOS / Android

Lionel Messi has started this season like none before 🔥 pic.twitter.com/U6XxUMVFxQ