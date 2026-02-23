Алаев об отстранении России: «Вижу, что ситуация меняется – по общению с мировыми функционерами, в том числе кулуарно. Решение принимают другие люди – не хочу делать прогнозы»

Алаев об отстранении российских клубов: вижу, что ситуация меняется.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что отношение к отстранению российских команд в мире меняется.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос снятия запрета с российских сборных и клубов на участие в международных турнирах.

«Я не хочу делать прогнозы, не хочу всю эту тему обсуждать, поскольку решение принимают другие люди.

Могу сказать просто свое ощущение, в том числе от общения с европейскими и мировыми футбольными функционерами, с которыми я так или иначе общаюсь, в том числе кулуарно. Я вижу, что ситуация меняется. Я надеюсь, что как можно скорее эта ненормальная ситуация наконец-то завершится», – сказал Алаев.