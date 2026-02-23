Артета на вопрос о кайпиринье и дайкири после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Я не пью коктейли. Мы сделаем по-своему»

Микель Артета: я не пью коктейли, «Арсенал» отпразднует по-своему.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета ответил на вопрос о том, будет ли его команда пить коктейли после победы над «Тоттенхэмом » в дерби (4:1).

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола рассказал, какое послание передал игрокам по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге: «Я сказал: «В выходные нужно выпить много кайпириньи и дайкири , наслаждайтесь жизнью! А после тренируйтесь и отправляйтесь в Лидс».

Артете задали вопрос о том, последует ли он примеру Гвардиолы.

«Я не пью коктейли. Так что нет, мы сделаем по-своему.

Количество матчей, которые мы проводим в каждом соревновании, просто невероятно, и сейчас у нас есть возможность немного передохнуть, проанализировать, что мы делаем, и продолжить работать до перерыва на международные матчи. У нас снова будет много игр», – сказал Микель.