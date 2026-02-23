Артета на вопрос о кайпиринье и дайкири после 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Я не пью коктейли. Мы сделаем по-своему»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, будет ли его команда пить коктейли после победы над «Тоттенхэмом» в дерби (4:1).
Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, какое послание передал игрокам по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге: «Я сказал: «В выходные нужно выпить много кайпириньи и дайкири, наслаждайтесь жизнью! А после тренируйтесь и отправляйтесь в Лидс».
Артете задали вопрос о том, последует ли он примеру Гвардиолы.
«Я не пью коктейли. Так что нет, мы сделаем по-своему.
Количество матчей, которые мы проводим в каждом соревновании, просто невероятно, и сейчас у нас есть возможность немного передохнуть, проанализировать, что мы делаем, и продолжить работать до перерыва на международные матчи. У нас снова будет много игр», – сказал Микель.