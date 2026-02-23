«Боец и мужик с характером». Защитник ЦСКА Данилов сравнил Баринова с Вернблумом
Данилов сравнил Баринова с Вернблумом: боец и мужик с характером.
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов сравнил новичка армейцев Дмитрия Баринова с экс-опорником красно-синих Понтусом Вернблумом.
– Какое первое впечатление произвел Баринов?
– Баринов – боец и мужик с характером. Все по-футбольному (улыбается). Мне на поле тоже подсказывает, как и всем, независимо от возраста.
– Можно ли назвать Баринова «русским Вернблумом» в ЦСКА?
– Да, они похожи. Оба схожи по вступлению в единоборства на поле, – сказал Данилов.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вернблум был настоящим бойцом и лидером ЦСКА, что подчеркивали все армейцы, в том числе и легендарный Акинфеев. Помню, как его со сломанной ногой, но улыбающегося, уносили с поля на носилках. Настоящий викинг.
Вернблум был настоящим бойцом и лидером ЦСКА, что подчеркивали все армейцы, в том числе и легендарный Акинфеев. Помню, как его со сломанной ногой, но улыбающегося, уносили с поля на носилках. Настоящий викинг.
Сломанную ногу Вернблума не помню, разве был у него перелом? Но была травма, здоровенное рассечение на голени. Уносили на носилках, как говоришь выше, улыбающегося во все 32 зуба)
Данилову-то было во времена Вернблума в ЦСКА 9-10 лет, да и то когда уже тот уходил из команды.
https://yandex.ru/video/preview/12942153016131710469 Яя Туре надолго его запомнил)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем