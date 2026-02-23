«Боец и мужик с характером». Защитник ЦСКА Данилов сравнил Баринова с Вернблумом

Данилов сравнил Баринова с Вернблумом: боец и мужик с характером.

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов сравнил новичка армейцев Дмитрия Баринова с экс-опорником красно-синих Понтусом Вернблумом .

– Какое первое впечатление произвел Баринов?

– Баринов – боец и мужик с характером. Все по-футбольному (улыбается). Мне на поле тоже подсказывает, как и всем, независимо от возраста.

– Можно ли назвать Баринова «русским Вернблумом» в ЦСКА?

– Да, они похожи. Оба схожи по вступлению в единоборства на поле, – сказал Данилов.