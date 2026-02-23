  • Спортс
  • Спивак о Семаке: «Лучший тренер России на данный момент. Он интересный футбол показывает, 24/7 идет вперед, развивается ежечасно. Умница просто»
91

Спивак о Семаке: «Лучший тренер России на данный момент. Он интересный футбол показывает, 24/7 идет вперед, развивается ежечасно. Умница просто»

Александр Спивак: Семак – лучший тренер России, он постоянно развивается.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

– Болельщики «Зенита» наверняка привыкли за последние годы постоянно видеть свою команду чемпионом? И вот в прошлом сезоне титул был проигран. Если подобное повторится и в нынешнем сезоне, могут ли Семака уволить?

– На самом деле, он очень много сделал для «Зенита». Я не думаю, что он по этому поводу [ухода из команды] задумывается.

Знаю Семака лично – он нацелен на каждый матч. Я не думаю, что у него кружится в голове и вертится, что «если я не выиграю, меня снимут». 100 процентов. У него нет сомнений в том, что он будет выигрывать каждый матч. Он действительно очень много сделал для «Зенита».

– По-вашему, руководство «Зенита» простит Семаку потенциальный второй подряд проигрыш чемпионской гонки?

– Тут уж как решит руководство. Вы понимаете, что с каждым последующим чемпионством все сложнее занять первое место. Сложно удерживать лидерство.

– Допускаете наличие у Семака определенного карт-бланша после шести чемпионств подряд до этого?

– Не думаю. Шесть чемпионств подряд – ну какой карт-бланш? Да, это достижение. Да, он ведет команду, интересный футбол показывает. Хорошая, большая работа проходит.

– То есть, если Семак вновь не приведет «Зенит» к чемпионству, это не будет трагедией?

– Я знаю Сергея Семака. Это человек, который, как говорится, 24/7 идет вперед в развитии. Он все время вперед идет. Он не наслаждается тем, что сейчас было. Он уже думает о том, что завтра будет, через час.

Действительно, этот человек на данный момент самый лучший тренер России.

– В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?

– Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.

– Такими темпами в будущем Семак сможет и сборную России возглавить?

– Я думаю, да. Почему нет? С такими достижениями, с таким развитием. Молодой по тренерским меркам.

– После «Зенита» или совмещать?

– Тут мне сложно сказать. Это не в моей компетенции, – сказал Спивак.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
91 комментарий
Такой интересный что на матчах Зенита уже на минуте 10й спишь
Ответ Travis Henderson
Такой интересный что на матчах Зенита уже на минуте 10й спишь
Хороший сон - это важно! Может, людям некогда спаять в другое время, заботы, дети, гаджеты отвлекают. А тут два часа здорово сна!)
Ответ Travis Henderson
Такой интересный что на матчах Зенита уже на минуте 10й спишь
Комментарий скрыт
Конечно лучший тренер! Такую интересную игру делает) одни навесы и держисраку! А в ЛЧ было наслаждение) игра с стиле как бы чего не вышло, отстоять ничью с Мальмё, не разгромно проиграть Брюгге! А как он мотивировал команду! Мы слабее, мы 25 по бюджету, у нас нет задач! Действительно гордость берет!
Ответ Андрей Блуд
Конечно лучший тренер! Такую интересную игру делает) одни навесы и держисраку! А в ЛЧ было наслаждение) игра с стиле как бы чего не вышло, отстоять ничью с Мальмё, не разгромно проиграть Брюгге! А как он мотивировал команду! Мы слабее, мы 25 по бюджету, у нас нет задач! Действительно гордость берет!
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Почему именно за 7, а не за 15, или, может быть, за 3 последних года?
Да, научить играть бразильцев исключительно в навесного это действительно интересный ход, не каждый додумается.
Вчера кстати Матч ТВ показал игру сербского чемпа. Црвена Звезда Деяна Станковича вынесла ближайшего преследователя - Партизан в одну калитку 3-0 и идет напервом месте, и в Лиге Европы победили. И на трибунах ого-го что творилось. И что то в студии Газпром Медиа никто Станковича не хвалил, не упоминал его работу в Спартаке, даже приглашенный "экспертом" Аршавин ... а чего так ? )) Ну да . ведь газпромовские холуи в студии газпромовского канала с приглашенными газпромовскими экспертами хвалят только газовый купчик и гениального Сирожу с шестью чемпионствами, оформленными в чемпе, что проводит возглавляемый газпромовцами РФС ...бггг
Ответ Фокс45
Вчера кстати Матч ТВ показал игру сербского чемпа. Црвена Звезда Деяна Станковича вынесла ближайшего преследователя - Партизан в одну калитку 3-0 и идет напервом месте, и в Лиге Европы победили. И на трибунах ого-го что творилось. И что то в студии Газпром Медиа никто Станковича не хвалил, не упоминал его работу в Спартаке, даже приглашенный "экспертом" Аршавин ... а чего так ? )) Ну да . ведь газпромовские холуи в студии газпромовского канала с приглашенными газпромовскими экспертами хвалят только газовый купчик и гениального Сирожу с шестью чемпионствами, оформленными в чемпе, что проводит возглавляемый газпромовцами РФС ...бггг
Заговор против Спартака вышел на тот уровень, где не хвалят даже бывших тренеров Спартака?
Ответ Вечно в бане
Заговор против Спартака вышел на тот уровень, где не хвалят даже бывших тренеров Спартака?
Я тебе больше скажу : предполагаю что игру Црвены на Матч ТВ показали лишь потому, что спонсором сербского клуба аж с 2010-го года является Газпром ) Синяя блямба с надписью газового спонсора прям через всю грудь идет на футболках, вчера прям заметно было ... Да и Станкович при всех своих скандалах, ни разу не упомянул - благодаря кому у нас так судят Спартак. Предполагал, что придется вернуться на Родину в Црвену Звезду, и не хотел проблем своему новому новому клубу со спонсором. Так что игру спонсируемой Газпромом Црвены Звезды показали , но дать оценку - как работает там экс-тренер Спартака постеснялись ... Хотя видно - что и игрок был супер, и тренер классный. А уж какое там давление с трибун - все видели, когда целый сектор полыхал, и пожарные тушили, прервав матч
Спивак хочет 15-м помощником гения в штаб.
Ответ Иван Новиков
Спивак хочет 15-м помощником гения в штаб.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Перечислишь всех списком? Ну ты ж любишь списки просить, как под другим комментом. Давай, ждём)
Семак интересный футбол не показывает уже года 2-3, это, как минимум, одно страдание на поле.
Интересный футбол? Это сарказм?)
Ответ KoHb B canorax
Интересный футбол? Это сарказм?)
Это пропуск в эксперты на матч тв.
– В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?

– Семак развивается ежедневно, ежечасно. Он здорово отвечает на вопросы журналистов, все объясняет досконально. Я считаю, это здорово. Он может сдержать себя на какой-то некорректный вопрос. Умница просто.

То есть развитие травяного гения заключается в том, что он здорово на вопросы отвечает? А то, что года три Зенит играет в какое-то говно, это о чем говорит?
– В чем вы видите прогресс Семака за последние пару лет?
Он здорово отвечает на вопросы журналистов

Я с этого прям угарнул
мы разные матчи смотрим? Где у Семака интересный футбол?
Рекомендуем