  • Мерфи о 16-м месте «Тоттенхэма»: «Невероятно, что говорим о вылете. Не верю в это, у них достаточно сил»
18

Мерфи о 16-м месте «Тоттенхэма»: «Невероятно, что говорим о вылете. Не верю в это, у них достаточно сил»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Дэнни Мерфи не верит, что «шпоры» вылетят из АПЛ.

После 27 матчей лондонский клуб занимает в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета.

«Не думаю, что «шпоры» вылетят. Думаю, у них достаточно сил. Если постоянно проигрывать и падает уверенность, то неважно, сколько у тебя хороших игроков – становится тяжело.

Я бы очень удивился, если бы они не смогли выбраться [из опасной зоны]. Все предстоящие матчи крайне важны. Думаю, у них будет достаточно сил.

Сам факт, что мы говорим о вылете «Тоттенхэма», невероятен. Это просто нелепо. Селекция виной тому или владельцы, это [вылет] было бы катастрофой для клуба. Я слышал, как некоторые болельщики говорили, что вылет может быть лучшим исходом. Я просто в это не верю», – сказал Мерфи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Три кита на которых все держалось. Леви, Кейн и Сонни.
Хави Симонс с детства мечтал играть в шипе, ещё с тех пор когда сбежал из Барселоны, что бы заработать на пару шекелей больше:)
Да не вылетят, там кандидаты есть похуже шпор.
Ответ Lavinka
Да не вылетят, там кандидаты есть похуже шпор.
За последние 10 игр Тоттенхэм набрал 7 очков - это 20-й результат в АПЛ. Эти разговоры имеют смысл.
последние 2 года их колбасит не по детски, лигу Европы хотя зацепили, с ПСЖ в Суперкубке чуть не повезло может быть их это и подломило, как многие пишут здесь, может очищение чемпионшипом их исправит
ТТХ в Шипе 50 лет не был, не верю, что и после этого сезона окажутся.
Топ-клуб курильщика
Чистилище вроде бы где-то посередине. Гов### ты не был, но и до вершин не добрался… Как „Тоттенхэм“». «Залечь на дно…»
Сложный выбор, Форрест или Тотт. Пожалуй притоплю за вылет Тотта😀
Ну ничего страшного. Вилла, Ньюкасл, Форест, Сандерленд, Вест Хэм - все проходили очищение Шипом, а затем возвращались чище и лучше. Тоттенхэму тоже это будет полезно.
